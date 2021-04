Il secondo murale di Fineco prende vita

Continua la collaborazione tra FinecoBank, Clear Channel Italia e McCann Worldgroup Italia per portare l’arte sui muri di Milano. Questa volta con un messaggio per il futuro.

Uno sguardo al futuro. È questo il tema che ha ispirato il nuovo murale, in Corso Garibaldi a Milano, votato dalla community di Fineco grazie a una serie di sondaggi su Instagram. McCann Worldgroup Italia, partner creativo di Fineco Bank, ha supportato ancora una volta la gestione e la realizzazione del progetto, insieme a Clear Channel Italia, leader nel settore dell’Out of Home. Dopo l’opera “L’Araldo” dell’artista Loste che aveva come tema l’Innovazione, nasce “Verso il futuro”, un murale di Chekos Art, street artist del team di Street Art In Store. L’artista ha interpretato il tema del futuro, da sempre caro alla digital bank, raffigurando una bambina che gioca con un aeroplanino di carta, lanciandolo in cielo. Secondo l’artista Chekos Art: “I bambini riescono a vedere il mondo con semplicità, un qualcosa che non dobbiamo assolutamente perdere per costruire quello che verrà. Riescono a vedere tutto con genuinità e, a volte, con più onestà intellettuale degli adulti. Penso che se guardassimo più spesso il mondo attraverso i loro occhi, potremmo costruire un bel futuro”. Paolo Di Grazia, Vice Direttore Generale FinecoBank, commenta: “Siamo felici di continuare questo percorso di riqualificazione urbana nel cuore di Milano. Prima con il murale di Loste, ora con quello di Chekos Art, interpretiamo i temi a noi più cari, con forme espressive che coniugano arte e pubblicità. Sempre con un’attenzione particolare alla sostenibilità culturale e artistica della città. Quest’opera parla di futuro, quel futuro a cui ci ispiriamo per innovare e che vogliamo esprimere anche attraverso queste opere artistiche”. “Ultimamente non abbiamo tempo per il futuro. Siamo troppo impegnati a difendere il presente o a ricordare il passato – spiega Alessandro Sciortino, Group Executive Creative Director McCann Worldgroup Italia – “Con quest’opera, invece, ci siamo presi non solo il tempo ma anche lo spazio per guardare avanti, con la grazia di un bambino. Siamo davvero contenti di accompagnare Fineco in questo percorso di comunicazione che è anche un atto di generosità”.



Il murale sarà disponibile e visibile a tutti, in Corso Garibaldi, a Milano, fino a giugno