Filoblu chiude il 2020 con + 40% e prepara il lancio di nuove soluzioni

La società guidata da Christian Nucibella ha fatturato oltre 55 milioni di euro, confermando il trend di crescita degli ultimi anni.FiloBlu registra da oltre un decennio una crescita esponenziale e anche nel 2020 ha registrato un risulto positivo, con un fatturato di oltre 55 milioni di euro, in progressione del 40% sul 2019 .

Fondata a Venezia nel 2009, con sette uffici operativi in Italia e nel mondo, un team di oltre 200 talenti e più di 200 progetti in corso, la società di consulenza on e offline guidata da Christian Nucibella, Ceo & Founder, è stata inserita anche nel 2021 e per il quinto anno consecutivo all’interno della FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies del Financial Times.

Alla base del successo di FiloBlu vi è un approccio consulenziale strategico-operativo, completo e performante che si rispecchia in un modello di business – adottato da molte realtà del mondo fashion, food & lifestyle -, che la società ha messo a punto per accompagnare le aziende verso la piena maturità digitale. Un percorso di crescita in grado di garantire ai brand-clienti, considerati a tutti gli effetti dei veri e propri partner, una traiettoria di sviluppo sostenibile e duratura.

La società ha ricoperto un ruolo fondamentale per i suoi brand-clienti agendo come una vera e propria cabina di regia in grado di indicare la rotta grazie alla quale hanno potuto affrontare le difficoltà e gli imprevisti generati dalla pandemia.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie a un approccio consulenziale innovativo fondato su una metodologia di lavoro agile e flessibile che combina competenze settoriali, tecnologiche e organizzative trasversali, best practice e l’utilizzo in chiave strategica dei dati grazie alla piattaforma di Business Intelligence sviluppata con Google Cloud. Questo ha permesso alle aziende di limitare gli effetti negativi della pandemia reagendo con tempestività al repentino cambio di scenario focalizzandosi sui canali online più performanti.

Il modello FiloBlu si distingue anche per il suo scommettere concretamente sull’efficacia delle soluzioni proposte ai propri clienti con un meccanismo di revenue basato sulle performance realizzate.