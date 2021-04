Valentino nomina Mitchell Bacha Ceo Greater China

Maison, guiderà una nuova fase di sviluppo dei canali di vendita

Mitchell Bacha è entrato a far parte della Maison Valentino come CEO Greater China. Riferirà direttamente a Marco Giacometti, Chief Commercial Officer Valentino.

Nel suo ruolo – spiega una nota della maison – Mitchell guiderà strategicamente una nuova fase di sviluppo dei canali di vendita, con particolare attenzione al canale retail.

Mitchell ha maturato una solida esperienza in ambito fashion e luxury nel mercato asiatico: è stato per circa 8 anni in Hugo Boss dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sia sul canale retail sia wholesale, successivamente è entrato a far parte del gruppo LVMH con il ruolo di Managing Director per Celine China dove per 5 anni ha contributo in modo significativo alla crescita del business. Nell’ultimo anno Mitchell era Chief Executive Officer per Diesel Asia Pacific.

