MSC Crociere, l’invito di Gianni Onorato: è ora di tornare a pianificare le vacanze

MSC Crociere è pronta a ripartire. Parola di Gianni Onorato (nella foto), ceo del gruppo: “Abbiamo finalmente annunciato i nuovi itinerari nel Mediterraneo e in tutta Europa per la prossima estate, offrendo così ai nostri ospiti un’ampia varietà di scelta per le prossime vacanze. Le navi che offrono questi itinerari opereranno sotto lo stesso protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere riconosciuto come uno dei più efficaci al mondo, che ha già consentito a più di 60.000 ospiti di godersi una vacanza in pieno relax e con la sensazione di una ritrovata normalità, sin dalla ripartenza avvenuta nell’agosto 2020 a bordo di MSC Grandiosa”. Onorato assicura che si potrà viaggiare in totale sicurezza, con la libertà di esplorare tante destinazioni e rivivere “l’atmosfera delle nostre bellissime navi ultramoderne”. Quest’estate si potrà scegliere tra “un’ampia varietà di splendidi itinerari in Europa e nel Mediterraneo, con nuove destinazioni tutte da scoprire, come ad esempio la spiaggia privata a Taranto, in esclusiva per gli ospiti di MSC Seaside che potranno così rilassarsi nelle acque cristalline del Mar Ionio”. Onorato ricorda che hanno “aumentato il numero di porti d’imbarco, ben 10 porti italiani dai quali poter imbarcare, ciò significa che la sua vacanza può iniziare ancora più vicino a casa. In più, con l’apertura di altri porti nel corso dell’estate”. Il ceo promette l’arricchimento dei loro itinerari con nuove destinazioni, soprattutto in Spagna e in Francia. Onorato ha poi parlato delle due navi “nuove arrivate”, MSC Virtuosa e MSC Seashore.MSC Virtuosa, assicura il ceo, sorprenderà il cliente in tanti modi “dal suo Aquapark all’avanguardia ai negozi alla moda e all’intrattenimento coinvolgente dell’MSC Starship Club, con Rob, il primo barman robotico umanoide in mare”. MSC Seashore, invece, stupirà “con un’impressionante parete a LED alta 8,5 metri che si estende su quattro ponti con una proiezione dell’iconico skyline di Manhattan che può cambiare dal giorno alla notte. All’imponente replica alta tre metri della Statua della Libertà nel cuore del casinò e un’ampia area commerciale e di intrattenimento di nuova concezione, nominata Times Square. I suoi ampi spazi esterni offrono un’esperienza unica per vivere e godere il mare come mai prima d’ora, con un ponte mozzafiato in vetro sospeso sopra l’Infinity Pool”.