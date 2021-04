Birra Moretti: on air con la prima campagna globale

Birra Moretti, marchio del gruppo Heineken presente in 50 Paesi nel mondo, ha lanciato la sua prima campagna globale, on air da inizio aprile.

Dal nome “The Home of Life’s Simple Pleasures”, realizzata da Havas Dublin e da Boomerang per il digital. Gli spot, girati ad Arezzo e diretti dal regista Martin Aamund per Filmmaster, vogliono celebrare lo stile di vita italiano e mostrano l’amore degli italiani per le piccole cose.

In uno dei video un giovane si ingegna per realizzare un perfetto aperitivo pomeridiano, in cambio di una Birra Moretti. Il binomio pizza e birra è protagonista in un secondo spot, con i numeri di Danilo Pagano e della sua nazionale pizzaioli acrobati. La campagna tv sarà accompagnata da digital, affissioni, social, pr e promozioni in particolari momenti dell’anno. La pianificazione in Italia è seguita da Dentsu, con la unit Red Star.