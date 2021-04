Cognitive Advertising Solutions acquista il 49% di Mates4digital

Cognitive Advertising Solutions srl ha acquisito dal gruppo Valdani Vicari Associati il 49% di Mates4Digital, la società fondata nel 2017 da Elena Decorato e Alessia Salvatori. Le due manager rimangono azioniste di maggioranza della società.

Il board di Mates4Digital sarà ora composto da Elena Decorato e Alessia Salvatori, confermate nel ruolo di a.d., e da Tommaso Odone, già socio Cognitive, con la carica di presidente.Mates4Digital metterà a disposizione di Cognitive Advertising Solutions, la media company del gruppo Cognitive che combina tecnologia e focus sui contenuti video di qualità, arrivata in Italia nel 2020, Rankit, la piattaforma per il Contextual Native Social dedicata ai brand per la distribuzione in maniera targettizzata, per pubblico o canale tematico, dei propri contenuti sponsorizzati o dei messaggi pubblicitari all’interno delle pagine organiche delle principali piattaforme social.

Cognitive Advertising Solutions, con l’ingresso in Mates4Digital, conferma la propria caratteristica di tech-media company, volta costantemente all’innovazione e alla ricerca di nuove soluzioni da portare sul mercato. L’offerta di Mates, attraverso la piattaforma Rankit, permette infatti a Cognitive di offrire un’ulteriore possibilità di intercettare target mirati e interessati sui social per veicolare campagne pubblicitarie video in maniera organica, in contesti già predisposti nei confronti di quel brand/prodotto.Il gruppo Cognitive ha chiuso il 2020 con un giro d’affari di 4 milioni di euro.

Paolo Pettinato, Presidente di Cognitive parla di Rankit di Mates4Digital come un unicum nel panorama dell’advertising.