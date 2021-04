Dacia Spring approda su snapchat e la realtà aumentata

Dacia ha scelto di affidarsi alla realtà aumentata di Snapchat per sviluppare una campagna europea su larga scala che coinvolgerà Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Romania e Spagna.

In occasione del lancio della Nuova Dacia Spring è possibile scoprire il nuovo modello attraverso la realtà aumentata di Snapchat. Basterà poi accedere al sito del brand per saperne di più ed effettuare una configurazione della vettura online.

L’emergenza sanitaria ha imposto al settore automobilistico di reinventare le modalità e le esperienze legate alla scoperta di nuovi modelli, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove forme di comunicazione più immersive, più spettacolari e capaci di ingaggiare in maniera del tutto inedita clienti e prospect. Grazie alla realtà aumentata di Snap basterà utilizzare il proprio smartphone per scoprire nel dettaglio la Nuova Dacia Spring, esplorandola da qualsiasi angolazione, ovunque ci si trovi.La campagna supportata da OMD coinvolgerà Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Romania e Spagna.