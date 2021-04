Stefano Taboga nuovo direttore marketing di Calligaris Group

Calligaris Group, azienda internazionale nel mercato dell’arredamento, ha nominato Stefano Taboga nuovo direttore marketing.

Stefano Taboga proviene da esperienze nel mondo del web e marketing aziendale per il settore moda e abbigliamento. Dal 2016 è stato head of communications and digital sales per guidare e coordinare tutte le attività di marketing a livello globale per Lotto e Stonefly.

Ha anche lavorato in passato per il Gruppo Luxottica nelle vesti di global digital & omnichannel director di Sunglass Hut. Inoltre, dal 2008 al 2014 ha lavorato per Diesel in qualità di responsabile digital marketing. Tra le altre esperienze troviamo quelle in Gertel (Gruppi Generali), Wolters Kluver e Lycos.