Paul Andrew lascia la direzione creativa di Ferragamo

La maison Salvatore Ferragamo ha confermato ciò che i rumors mormoravano da tempo: Paul Andrew lascia il ruolo di direttore creativo del brand italiano.

Paul Andrew è un designer di moda inglese, trapiantato a New York. Il suo lavoro con Ferragamo è iniziato nel 2016 con la direzione della linea di calzatura donna, per poi nel 2019, ampliare il controllo a tutte le categorie di prodotto. La sua uscita dall’azienda avverrà ufficialmente a maggio 2021, ma la casa di moda ha subito sottolineato che la creatività e la cifra stilistica tipica del marchio verranno affidate a un team di designer esperti all’interno dell’azienda.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Paul Andrew: “Sono stato profondamente ispirato dall’intelligenza e dalla maestria tecnica di Salvatore Ferragamo, un uomo che con il suo genio ha costruito l’azienda che oggi porta il suo nome. È stato un onore portare avanti e dare nuova vita alla sua eredità di design e di innovazione rivoluzionaria. Sarò sempre grato per questa opportunità, orgoglioso del lavoro che abbiamo realizzato e che mi incoraggia a continuare a creare con integrità e convinzione“

Qui invece il ringraziamento dell’azienda verso lo stilista britannico: “Salvatore Ferragamo ringrazia Paul Andrew per la passione, l’impegno e per il contributo nel rafforzare la posizione e la visione creativa dell’Azienda“