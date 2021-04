Tomasi: Aspi investirà 2 mld l’anno in manutenzioni

Autostrade per l’Italia investirà 2 miliardi l’anno in manutenzioni ma per rinnovare il sistema infrastrutturale servono si le risorse ma anche le competenze. A spiegarlo l’ad di Aspi, Roberto Tomasi, nella foto, in un convegno sulle infrastrutture organizzato da EY. “L’ammodernamento delle infrastrutture è importantissimo: investiremo in manutenzione 21 miliardi nei prossimi anni, 2 miliardi l’anno”, ha detto, sottolineando però che “non bastano le risorse: senza competenze non si può mettere a terra questa mole di investimenti e manutenzioni” e ricordando le migliaia di assunzioni che il gruppo prevede di fare nei prossimi anni. Tomasi non ha voluto commentare invece le vicende che riguardano il controllo di Aspi.