La compagnia aerea Binter annuncia l’arrivo all’aeroporto di Torino

La compagnia aerea spagnola Binter debutta in Italia ed ha annunciato il suo arrivo all’aeroporto di Torino, da cui opererà voli diretti verso le isole Canarie a partire dal prossimo mese di luglio.

Binter, che sarà operativa tutto l’anno dallo scalo piemontese verso Gran Canaria con due frequenze settimanali – il martedì e il sabato, prevede, inoltre, nuovi voli diretti da/per Venezia e le città francesi Tolosa, Marsiglia e Lille. La compagnia aerea delle Isole Canarie è stata fondata nel 1989 ed attualmente propone 16 rotte internazionali, con Africa (Casablanca, Marrakech,

Agadir, Dakhla, El Aaiún, Nouakchott, Dakar, Banjul, Sal) e Portogallo (Lisbona e Madeira), e a partire da

quest’estate, con Italia e Francia. Inoltre, offre dieci rotte dirette con altre destinazioni spagnole fuori dalle Canarie.

“Siamo molto soddisfatti di poter ampliare il network di collegamenti da Torino con il nuovo volo di Binter verso Gran Canaria. – ha detto l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno – Si tratta di un investimento importante da parte di un vettore di qualità, che dà un segnale positivo in un momento particolarmente complicato per il settore del trasporto aereo e per il turismo. Il collegamento bisettimanale verso Gran Canaria sarà inoltre il volo di linea più lungo che l’Aeroporto di Torino avrà la prossima estate nel proprio network e consentirà ai passeggeri Piemontesi un facile accesso a tutte le mete dell’arcipelago”.