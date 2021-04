Von der Leyen senza sedia da Erdogan, sdegno Ue: “Doveva andare via”

Benifei (Pd): «Avrebbe vendicato così anche le donne turche, i cui diritti sono oggi sotto attacco»

A Bruxelles lo hanno soprannominato il «sofagate» con tanto di hashtag per i social. D’altronde non poteva passare inosservato il torto commesso dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ma anche dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nei confronti della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lasciata senza sedia al ricevimento nel Palazzo di Ankara. Il capo delegazione del Pd all’Europarlamento, Brando Benifei, scrive su Twitter: «La presidente von der Leyen se ne sarebbe dovuta andare, vendicando così anche le donne turche, i cui diritti sono oggi sotto attacco». Benifei definisce inoltre «vergognoso l’atteggiamento di Charles Michel, che non sembra aver mosso un dito».



Turchia, Erdogan riceve Ursula von der Leyen ma la lascia senza sedia

Il filmato di lei in piedi senza un posto dedicato né indicato – mentre i due uomini si accomodavano sulle due poltrone centrali quasi incuranti – è già la parte più vista e discussa del vertice. «Ehm», è stata la reazione muta ma indignata di von der Leyen che con un cenno ha voluto chiedere spiegazioni e ricevere indicazioni su dove accomodarsi. Le è quindi stato assegnato un divanetto a tre metri di distanza, di fronte al ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, declassandola secondo il protocollo diplomatico e, soprattutto, come donna.

Un episodio «che non è affatto piaciuto alla presidente», fanno sapere fonti Ue che accusano ora anche Michel di non essere stato all’altezza del momento. Il gesto è stato un motivo in più che ha portato von der Leyen, nel suo colloquio con il capo di Stato turco, a insistere sulla Convenzione di Istanbul e sul rispetto dei diritti umani, in primis delle donne.

Il giorno dopo è esplosa l’indignazione a Bruxelles. «Mettiamo le cose in chiaro, qualcuno dovrebbe vergognarsi a causa della mancanza di un posto adeguato per Ursula von der Leyen nel palazzo di Erdogan. L’Ue ha segnalato l’apertura al dialogo, ma siamo fermi sui nostri valori. Le donne meritano lo stesso riconoscimento dei loro colleghi maschi», ha scritto il Ppe, principale formazione politica all’Europarlamento, in un tweet.

