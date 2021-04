Novità in Rds: Monica Gallerini direttore generale e Danilo Bove digital content director

Rds nomina Monica Gallerini direttore generale della concessionaria e Danilo Bove digital content director dell’editore.

Questo giro di poltrone ha come obiettivo quello di “offrire contenuti multimediali coerenti con i valori aziendali e con gli obiettivi dei partner commerciali, oltre alla possibilità di far evolvere il modello di business e sviluppare nuove linee di ricavo incrementali“.

Nello specifico, la Gallerini, in Rds già dal 2014, dovrà occuparsi di valorizzare le properties di Rds e di editori terzi, oltre a potenziare lo sviluppo commerciale in ottica business to consumer.

Bove, invece, è nuovo in azienda: arriva dall’ex Magnolia, oggi Banijay Italia, dove ha fondato il primo dipartimento digitale dedicato allo storytelling per una casa di produzione tutta italiana, per poi diventare nel 2014 head of digital and social media e nel 2017 head of digital and brand solutions.

Ecco come il general manager di Rds, Massimiliano Montefusco, ha commentato le nuove cariche:

“Le nomine annunciate oggi confermano la visione a lungo termine dell’azienda, costantemente proiettata al futuro, con l’obiettivo di riuscire a leggere in anticipo le nuove tendenze del mercato e le esigenze di ascoltatori e partner. Nei prossimi anni dovremo essere molto abili nel continuare a lavorare in questa direzione, per cogliere le opportunità legate ai nuovi canali incrementali e alle nuove forme di linguaggi relative ai diversi stili di vita delle nuove generazioni”.