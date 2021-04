Il Ceo di Apple Tim Cook: “Non ho mai parlato con Elon Musk, ma ammiro Tesla”

In un’intervista al New York Times svela anche che non conta di rimanere a Cupertino per altri dieci anni

“Mi sento bene ora. Ma dieci anni sono un periodo lungo e altri dieci…non credo“. Tim Cook, 60 anni e da 23 ad Apple, dubita che sarà a Cupertino per più di altro un decennio. In un’intervista al podcast Sway del New York Times, l’amministratore delegato di Apple tocca numerosi temi, dal blocco di Parler a Tesla e alle auto senza guidatore. “Non ho mai parlato con Elon” Musk, il numero uno di Tesla, “ma ho una grandissima ammirazione e un grande rispetto per la società che ha costruito“, dice Cook. Il patron di Tesla ha rivelato nei mesi scorsi di aver tentato di contattare Apple per un’eventuale vendita della sua società.

Sulle auto autonome l’amministratore delegato di Apple non scopre le carte. A chi gli chiedeva un commento sulle indiscrezioni insistenti su una Apple Car risponde: “Una vettura autonoma è un robot. E ci sono molte cose che si possono fare con questa tecnologia. Vedremo cosa farà Apple“.

Sulla rimozione dell’app Parler dalla piattaforma Apple, Cook spiega che si è trattato di una decisione legata al mancato rispetto delle linee guida dell’App Store. “Non si può incitare violenza o consentire che si inciti violenza“, spiega Cook, dicendosi preoccupato per come i social media amplificano i messaggi.

lastampa.it