Sul tetto di quest’edificio c’è una casa tutta azzurra che sembra un sogno

“Come possiamo combinare il rinnovamento urbano con una sana densificazione? Didden Village è un’estensione di una casa sul tetto e il primo progetto che abbiamo realizzato nella nostra città natale di Rotterdam. ⁠”, con queste parole gli architetti di MVRDV hanno presentato il loro primo progetto realizzato nella città natale di Rotterdam. Si chiama Didden Village ed è un’estensione di una casa sul tetto in cima a un palazzo storico della città. Didden Village è un’estensione di una casa sul tetto di uno storico edificio nella città di Rotterdam. Il progetto dallo studio MVRDV, consiste in una serie di case separate che ottimizzano la privacy di ogni membro della famiglia e appaiono come un mini-villaggio con piazze, vicoli e giardini, in cima all’edificio, una sorta di paradiso per i suoi abitanti.

Passeggiando per le strade di Rotterdam, una sorprendente estensione blu si staglia contro il tetto di un edificio esistente. Si tratta del Didden Village dello studio MVRDV che consiste in una serie di stanze di una casa sul tetto di uno storico palazzo della città, posizionate come volumi separati, andando a creare tante piccole case in un villaggio sul tetto. Le camere sono distribuite in modo tale da creare come una serie di piazze, strade e vicoli tra i vari volumi, proprio come un mini-villaggio in cima all’edificio: “L’aggiunta può essere vista come un prototipo per l’ulteriore densificazione della città esistente, l’attivazione del roofscape e l’ottimizzazione dello spazio urbano. Esplora i costi per le travi, le infrastrutture e le finiture extra e, in ultima analisi, mira a ridurre i costi rispetto al prezzo al suolo equivalente per l’edificio.”, spiegano gli architetti di MVRDV, “Questa estensione della casa sul tetto è stato il primo progetto MVRDV realizzato nella nostra città natale di Rotterdam”.

In linea con le idee di MVRDV sulla densificazione negli ultimi 20 anni, il Didden Village offre un’originale soluzione di espansione urbana in città altamente abitate. Costruire una struttura contemporanea sul tetto di un edificio già esistente può essere un modo innovativo di creare nuovi alloggi di qualità nei centri urbani e soddisfare le esigenze di tutti. I vari volumi del Didden Village, ad esempio, comprendono stanze separate per rispettare la privacy e i bisogni di ciascun membro della famiglia. Parapetti con finestre circondano tutto il villaggio. Nei vicoli e piazze creati tra i vari volumi si trovano alberi, tavoli, docce all’aperto e panchine, come in una mini città familiare dove il rivestimento in poliuretano blu crea una corona in cima all’edificio come un nuovo paradiso nel cielo di Rotterdam.









