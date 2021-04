Editoria, online il nuovo numero di Raspelli Magazine

È on line la pubblicazione digitale gratuita del “cronista della gastronomia”. Ristoranti ed alberghi illustrati con grandi foto, storie di cuochi, l’annuncio (ed i resoconti) degli eventi cui partecipa o che conduce il critico gastronomico. Tra le 76 pagine, le ricette di cucina leggera ed il verde di Maura Anastasia. Da un’idea di Stefano Piavani

Da giovedì 1 aprile è online la nuova pubblicazione gratuita mensile “RASPELLI MAGAZINE”: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 76 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia” ,da cui la testata prende nome-Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

Sul RASPELLIMAGAZINE il “cronista della gastronomia” dedica il suo editoriale ai folli provvedimenti che i due governi hanno preso sul COVID massacrando la ristorazione e tutto l’indotto del Paese.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti, con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante”: a Gignese(Verbano Cusio Ossola)l’Osteria delle 3V;a Cavernago(Bergamo) il Saraceno; a Cervia(Ravenna) il Saretina 152.

Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo nuovo numero: a Peschiera del Garda (Verona) il Palazzo ai Capitani, a Romeno(Trento)il Resort la Quiete, a Miramare di Rimini il Terminal Palace & SPA.

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o si commentano le notizie più significative o più curiose di quest’ultimo mese:

ABBIATEGRASSO (Milano)- Nello studio di Max Rio ed Yuli Del Rey Edoardo Raspelli registra la canzone “La nonna e la frittata”, sigla finale per Canale Italia e Sky de “L’Italia che mi piace-In viaggio con Raspelli” programma ideato da Fabrizio Berlincioni.

BOARIO TERME (Brescia) – Loretta Tabarini crea con PromAzioni360 il progetto ADOTTAMI, un aiuto concreto per allevatori e coltivatori. Testimonial Edoardo Raspelli.

BOLOGNA – Su La7, per “Bersaglio Mobile” di Enrico Mentana, Guy Chiappaventi intervista Edoardo Raspelli sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

BOLOGNA – Per Prometeo ,intervista di Giacomo Di Stefano ad Edoardo Raspelli su chi era Federico Umberto D’Amato, il superpoliziotto e “colonna” della Guida dei Ristoranti dell’Espresso, per la Procura della Repubblica di Bologna colui che pagò gli assassini d’estrema destra per fare la strage alla stazione di Bologna.

MAGNANO (Biella) – Alex Corlazzoli sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio accusa il Vaticano per l’ostracismo dal Monastero di Bose del suo fondatore, padre Enzo Bianchi. Raspelli ripubblica la sua recensione (su La Stampa del 6 giugno 1999) del ristorante della Comunità.

TORINO – L’elenco completo, giovedì per giovedì, di tutti i ristoranti recensiti da Edoardo Raspelli su La Stampa digitale dal 9 aprile del 2020 nel supplemento TuttiGusti.

MILANO-Gli ascolti della” televisione gastronomica” con i dati Auditel recuperati ogni mattina alle 10.30 dai siti Màrida Caterini, Davide Maggio,dituttounpop.it In questo nuovo numero di RASPELLI MAGAZINE c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (Libertà, Il Piccolo, Adesso, Ora …).

Anche in questo numero , poi, un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette di Maura Anastasia (torta alle fragole ed yogourt )ed il verde in “Meraviglie della Natura”(la gardenia).