Banco Bpm ha ottenuto le certificazioni in linea con gli obiettivi Esg

Banco Bpm (nella foto, l’a. d. Giuseppe Castagna), in linea con gli obiettivi Esg dichiarati nel piano industriale, ha ottenuto da Bureau Veritas le certificazioni agli standard internazionali per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, per il Sistema di Gestione dell’Energia e per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) relativamente a tutti gli immobili in uso alle società del Gruppo e in cui operano gli oltre 22mila dipendenti. A renderlo noto la stessa banca in un comunicato. “Con queste certificazioni si realizza uno degli obiettivi previsti nel Piano Industriale in ambito ESG – sottolinea Salvatore Poloni, condirettore generale di Banco Bpm – Il risultato raggiunto conferma l’ottimo lavoro svolto da colleghe e colleghi che si sono adoperati per mantenere un livello elevatissimo degli standard in tema di salute e sicurezza, di gestione ambientale e dell’energia. Questo testimonia l’importanza che tali temi hanno sempre avuto per la banca, una scelta strategica che si è rivelata fondamentale anche nella gestione di un momento così delicato come quello che stiamo vivendo”.