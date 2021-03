Aeroporto di Ancona-Falconara, arrivano 9 nuove rotte

Sono 11 le rotte che, dai prossimi mesi, collegheranno l’aeroporto di Ancona-Falconara con destinazioni italiane ed europee: 9 rappresentano una novità e 2 sono conferme, che vanno ad aggiungersi alle rotte attivate con il bando 2020 verso Monaco di Baviera e Parigi. Le ha annunciate il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a conclusione del nuovo bando, pubblicato nel gennaio scorso, sostenuto da contributo pubblico complessivo di 13 milioni alle compagnie aeree. Nel dettaglio, hanno partecipato ai bandi Tayaran Jet per le rotte annuali su Varsavia Bucarest, Vueling per la rotta stagionale su Barcellona, Volotea per le rotte annuali su Catania e Palermo e stagionali su Olbia, Cagliari e su un’isola greca da definire in base alla disponibilità degli slot ellenici, Ryanair per la rotta annuale su Niederein (Olanda-Germania); la compagnia irlandese ha anche confermato l’operatività per le rotte annuali su Londra e Bruxelles. Il presidente Acquaroli ha rimarcato come “l’apertura delle nuove rotte, in un periodo caratterizzato da una forte contrazione del traffico aereo, rappresenti un segnale molto positivo, che avrebbe potuto essere ancora più evidente se le attuali difficoltà, non avessero spinto le compagnie a una maggior ponderazione”. Oltre alle 11 rotte definite, erano stati proposti i collegamenti anche con Düsseldorf e Berlino, che sono stati successivamente ritirati “vista l’incertezza del momento”.