Vodafone, nuova soluzione di Smart Agriculture con 5G

Vodafone (nella foto, il ceo di Vodafone Italia Aldo Bisio) presenta una nuova soluzione di Smart Agriculture e Food che grazie a 5G, intelligenza artificiale e tecnologia Blockchain traccia l’intera filiera di produzione del pane e consente di elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli e ridurre l’impatto ambientale. Sviluppata nell’ambito della sperimentazione 5G di Milano, di cui Vodafone è capofila, il progetto è stato realizzato con il Panificio Davide Longoni e in collaborazione con Ibm. La soluzione è stata realizzata a partire da un sistema di sensoristica 5G installato presso un campo coltivato a segale nel Parco della Vettabbia a Chiaravalle e ha coinvolto il consumatore finale nel punto vendita del Panificio Davide Longoni a Milano. Grazie alla banda ultralarga e alla bassissima latenza del 5G, la soluzione Vodafone di Smart Agriculture permette di seguire e monitorare, attraverso dati e immagini, tutte le fasi della produzione del pane: dalla coltivazione del campo al processo di raccolta da parte del coltivatore, dalla lavorazione delle materie prime alla trasformazione in prodotti finiti da parte del panificatore, fino alla vendita al consumatore finale. La soluzione include diverse tecnologie Ibm di cloud ibrido e AI per portare nuova efficienza e risultati, dal campo coltivato fino al punto vendita. Modelli predittivi, algoritmi di Computer Vision e Machine Learning elaborano in tempo reale i dati raccolti in campo e nel panificio, mentre tramite tecnologia Ibm Blockchain viene garantito il tracciamento del prodotto lungo tutta la filiera al fine di garantirne l’autenticità e di certificarne il rispetto di parametri organolettici e qualitativi.