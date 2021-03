Ikea: Linus Karlsson è il nuovo Chief Creative Officer

Ikea ha scelto Linus Karlsson come Chief Creative Officer, che si occuperà a 360° dei principali aspetti riguardanti marketing e comunicazione.

I rapporti tra l’azienda svedese e il dirigente creativo sono duraturi, infatti Karlsson ha lavorato con Ikea come consulente in diversi progetti creativi dal 2012. Questa nomina rende Karlsson una figura centrale all’interno di Ikea. Il suo compito principale sarà quello di definire la direzione creativa, guidare e ispirare in colleghi e i partner della rete di Ikea.

La creatività è da sempre nel DNA di Ikea, che con questa nomina mostra che vuole continuare ad alimentarla per assicurarsi di cogliere le esigenze e i sogni dei suoi clienti.

Ikea vuole rafforzare la creatività nel lavoro quotidiano in materia di progettazione, sviluppo dei prodotti, marketing e comunicazione. In qualità di Chief Creative Officer, Linus Karlsson, sarà un’acceleratore ed una fonte di ispirazione, grazie alla sua esperienza. ha lavorato in agenzie come CPB, McCann e Mother New York.

“Sono entusiasta di unirmi ad IKEA in questo ruolo perché, nella sua anima, IKEA è un’azienda creativa e il mio lavoro, insieme a tutti i miei colleghi, sarà di nutrirla, di stimolarla e di fare in modo che venga fuori. A mio parere, IKEA è un modo di pensare e vivere, con il design democratico al centro. E questo mi ha profondamente motivato, perché è intrinsecamente un impegno a favore della giustizia sociale”, dice Linus Karlsson.