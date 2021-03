Msc Crociere e Total, accordo per la fornitura di gas per le navi della Compagnia

Msc Crociere e Total hanno annunciato un accordo per la fornitura di circa 45.000 tonnellate all’anno di gas naturale liquefatto per le future navi da crociera della Compagnia alimentate con il carburante “green” di nuova generazione. “Questo accordo è un ulteriore e importante passo avanti del nostro percorso finalizzato alla continua riduzione dell’impatto ambientale, di cui il gas naturale liquefatto rappresenta una tappa fondamentale. Mentre ci prepariamo a lanciare, nel 2022, la prima di tre navi da crociera alimentate a gnl, l’intesa di oggi ci permette di assicurare il rifornimento per le nostre navi di ultima generazione, le più avanzate dal punto di vista ambientale in Mediterraneo”, ha commentato Pierfrancesco Vago, nella foto, presidente esecutivo di Msc Crociere.