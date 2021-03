Essilux accordo per acquisire i laboratori Walman negli Usa

Essilor Luxottica ha stipulato un accordo per acquisire la rete di laboratori Walman negli Stati Uniti. La società, spiega una nota, beneficerà della focalizzazione di EssiLux sull’innovazione di prodotto e di servizio per generare nuove opportunità di crescita. “Walman è un’azienda che ammiriamo e di cui siamo partner di lunga data: condividiamo la stessa attenzione al cliente e la ricerca continua di standard di servizio sempre più elevati. Abbiamo altresì in comune l’esperienza della partecipazione azionaria dei dipendenti, importante elemento di cultura aziendale che ci rende ancora più vicini.Walman ha maturato una solida reputazione e relazioni di qualità e continueremo a investire sui punti di forza che rendono la società un partner di riferimento per l’intero settore”, dicono Francesco Milleri, nella foto, e Paul du Saillant, rispettivamente ad e vice ad di Essilor Luxottica. Walman ha una rete di 35 siti negli Stati Uniti tra laboratori di rifinitura di lenti graduate e hub di strumenti ottici e prodotti per la cura della vista. Anche nell’ambito del gruppo Essilor Luxottica, Walman continuerà a operare nel mercato con il suo marchio.