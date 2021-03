Deliveroo: IPO stima tra 7,6 e 8,8 mld sterline

Deliveroo annuncia che il collocamento delle azioni per la quotazione alla Borsa di Londra avverrà a un prezzo compreso tra 3,9 e 4,6 sterline, corrispondenti tra 4,54 e 5,36 euro. Il valore totale della società risulterà pertanto compreso tra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline, che corrispondono a un ventaglio che varia da 8,85 a 10,25 miliardi di euro.

La compagnia di domicilio chiederà l’ingresso delle azioni nel segmento di quotazione standard del listino ufficiale della Fca, la Consob inglese, e alle negoziazioni sul mercato principale del London Stock Exchange. L’offerta comprenderà l’emissione di nuove azioni da parte di Deliveroo, che prevede di raccogliere proventi lordi di circa 1 miliardo di sterline, pari a 1,16 miliardi di euro, e la vendita di azioni esistenti da parte di alcuni azionisti esistenti.

Will Shu, fondatore e ceo di Deliveroo parla di questo traguardo con orgoglio e vuole cogliere questa opportunità per continuare a investire in innovazione, sviluppando nuovi strumenti tecnologici per sostenere ristoranti e supermercati, procurando ai rider più lavoro e ampliando la scelta per i consumatori, portando loro il cibo che amano da sempre, più ristoranti. Grazie a ciò potranno raggiungere la mission da loro dichiarata, ovvero quella di divenire l’azienda di riferimento del cibo.

Nel 2021 hanno avuto una spinta eccezionale in un mercato di grande e rapida espansione come quello del food delivery.