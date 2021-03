Maticmind si conferma gold partner Cisco

L’azienda ottiene questo importante riconoscimento anche per il 2021

Maticmind, system integrator completamente italiano leder nel settore ICT, si conferma Gold Partner della multinazionale americana Cisco anche in questo 2021, un riconoscimento frutto del lavoro costante della società.

Il rapporto fra Maticmind e Cisco è ormai consolidato, grazie ad una collaborazione iniziata più di venti anni fa: Maticmind è infatti tra i Gold Partner storici di Cisco, una delle più importanti società al mondo nel settore dell’IT.

Per Maticmind questo riconoscimento è l’ultimo solamente in ordine di tempo: da ricordare nel 2020 il Cisco Technology Excellence: Partner of the Year: Collaboration – EMEAR SOUTH, il Cisco Capital Partner of the Year – EMEAR SOUTH, il Cisco Technology Excellence: Collaboration – Italy e il Cisco Technology Excellence: Data Center – Italy, oltre che negli anni passati l’Architectural Excellence Partner of the Year South Europe rilasciato in ambito Data Center.

Grazie a valori quali efficienza, qualità e sicurezza, Maticmind è divenuta una realtà che oggi guida la digital transformation nel settore ICT, ampliando costantemente il proprio gruppo che oggi conta 12 sedi in tutta Italia, oltre 850 dipendenti e nel 2020 ha fatto registrare un fatturato di circa 300 milioni di euro.

“La nostra crescita passa anche da risultati come questi. Confermarci ancora una volta Gold Partner Cisco è per noi motivo di orgoglio, significa che siamo sulla giusta strada” dichiara Filippo Monticelli, AD Maticmind. “Lavoriamo ogni giorno per garantire ai nostri clienti gli standard più elevati in ogni campo, un simile riconoscimento premia tutti i nostri sforzi”.