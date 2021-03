Cathy Mauzaize è la nuova Vice President dell’area Emea South di ServiceNow

Continua il piano strategico della software company ServiceNow, società di software americana attiva per semplificare la vita delle aziende grazia ad un’unica piattaforma business su cloud con l’utilizzo di strumenti di integrazione, nell’area EMEA. Cathy Mauzaize sarà responsabile dell’aggiuntivo incremento dell’azienda in Francia, Israele, Italia, Spagna e UAE. Coordinerà il potenziamento in questi mercati tramite la supervisione dei servizi offerti ai clienti

La neo Vice President di ServiceNow può vantare di oltre 25 anni di esperienza nel comparto della tecnologia e si è attivata per aziende del calibro di Microsoft, Sap, Dell, Pwc e HP. La sua ultima, più attuale, mansione è stata quella di essere divenuta General Manager presso Microsoft France, dove ha diretto il team commerciale sostenendo lo sviluppo grazie dei nuovi modelli di business e appoggiando molteplici aziende a perfezionare soluzioni di AI (Intelligenza Artificiale) e mixed reality.



In passato, ha lavorato per permettere l’accrescimento di soluzioni di dati cloud-based di SAP.