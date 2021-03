Anima, partnership con Bcp nel settore del risparmio gestito

Anima (nella foto, l’a. d. Alessandro Mezil D’Eril) e Banca di Credito Popolare (Bcp) hanno sottoscritto un accordo di partnership nel settore del risparmio gestito, con una durata di cinque anni, rinnovabile. L’accordo si inserisce nella strategia del gruppo milanese di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale e, in linea con gli indirizzi strategici della Bcp ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di risparmio gestito in collaborazione con la banca. L’istituto al 31 dicembre 2020, aveva una rete di 62 filiali, la quasi totalità delle quali in Campania, e registra una raccolta superiore a 2,8 miliardi di euro, di cui circa 445 milioni in risparmio gestito.