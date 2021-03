Marco Mazzucco è il nuovo CEO di Blue Assistance

Il manager romano, classe ’65, Marco Mazzucco è il nuovo amministratore delegato per Blue Assistance, società di servizi attiva nel fornire attività tecnico-liquidative per la gestione di assistenza e servizi alle Compagnie di Assicurazione, Fondi Sanitari, Casse di Assistenza, Mutue, Broker e Aziende. La direzione generale è assegnata a Sergio Bortolami

Nuovo CEO per Blue Assistance, società nata nel ’93 e posizionata sul mercato come leader nell’assistenza alla persona e alla famiglia, attiva nella tutela della salute avente un’ampia offerta di servizi innovativi in varie aree: Mazzucco è la figura ideale a ricoprire questo ruolo. Ha intrapreso la sua carriera in Nuova Tirrena Assicurazioni, rivestendo ruoli di calibro crescente per più di dieci anni.



La sua carriera lavorativa in Real Group inizia nel 2001, quando entra in Reale Mutua nelle vesti di responsabile alla Vendita e Marketing per poi rivestire, la posizione di direttore commerciale e Marketing Italia e direttore brand di Gruppo Italia e Spagna e, in seguito, quella di direttore distribuzione e Marketing Italia. Ha in seguito ricevuto il premio Le Fonti Awards come direttore Marketing dell’anno e dal 1° agosto 2018 passa alla direzione di Blue Assistance come direttore generale. A prendere il suo precedente incarico, il manager Sergio Bortolami, un ventaglio di esperienze fatto di oltre 20 anni di ruoli di un certo rilievo in differenti aree nel comparto assicurativo, bancario e consulenziale.