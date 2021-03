Alessandro Lombardo nominato direttore commerciale del Gruppo Gabetti

Gabetti Property Solutions, primo fornitore di servizi integrati del settore immobiliare italiano per innovazione operante con delle società controllate per permettere ai clienti soluzioni ad hoc che solo un brand dall’esperienza decennale è in grado di fornire, ha annunciato la nomina di Alessandro Lombardo in qualità di direttore commerciale. Per il manager si tratta di un Back Home in azienda

Lombardo, in seguito al conseguimento dei suoi studi e dopo aver terminato il Master Sda Bocconi in Piccole imprese e, dopo un inizio in area finance all’interno di multinazionali e di aziende quotate, entra nel comparto immobiliare lavorando attivamente in advisory & acquisition in Prelios, dove ha rivestito la mansione di Transaction Manager. In seguito, assume la responsabilità di direttore del Patrimonio all’interno di una primaria azienda



pubblica con particolare attenzione nel coordinamento di Tsa e di patrimoni residenziali.

In passato, è stato già in forza nel Gruppo Gabetti, precisamente dal 2015 al 2019, con il ruolo di responsabile Asset Management di Gruppo e direttore generale di Patrigest, società di consulenza del Gruppo Gabetti. Da quel momento in poi, Alessandro è stato responsabile Business Development & Investment Analysis di Torre Sgr dove si è occupato dell’avvio di fusion nel settore residenziale.

Nel suo nuovo incarico, il manager analizzerà i cambiamenti in atto e prospettici del settore immobiliare, al fine di permettere la coerenza dell’offerta dei servizi del Gruppo con le esigenze e il comportamento degli investitori istituzionali, dei privati, dei gestori e degli sviluppatori, mirando al mantenimento della posizione di leadership del Gruppo.

Roberto Busso, AD del Gruppo Gabetti:

“Sono certo che Alessandro Lombardo, che mi affiancherà anche come Deputy CEO Corporate, forte della sua esperienza, delle sue spiccate doti relazionali, in stretta sinergia e collaborazione con tutti i Responsabili delle BU, contribuirà in modo fattivo e incisivo al raggiungimento degli scopi preposti”.