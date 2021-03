Torna in Algeria il Salone internazionale delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Il Salone internazionale delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT Maghreb) si svolgerà dal 15 al 17 marzo al Palazzo della Cultura Moufdi Zakaria di Algeri.Organizzato da Mmc e Prolinkom consulting, nasce come manifestazione riservata al mondo delle tecnologie e viene considerato vero e proprio crocevia di scambio tra professionisti del settore, fornitori e terzisti.Durante una conferenza stampa, Ali Nabi, rappresentante del ministro delle Poste e Telecomunicazioni, ha affermato: “Stiamo lavorando per costruire una società dell’informazione inclusiva, dove tutti i cittadini ricorrono all’uso delle Ict per migliorare la loro vita quotidiana (lavoro, salute, istruzione…)”. La crisi sanitaria, ha aggiunto, ha dimostrato la necessità e l’urgenza di andare verso questa società: “È un grande progetto che verrà costruito al massimo della nostra capacità”.