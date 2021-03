Giuseppe Caponio nominato Category Manager Small Domestic Appliances & Household Products di Unieuro

Con decorrenza a partire dal 1° marzo, l’ex Auchan Mediamarket, Giuseppe Caponio, acquisisce la mansione di Category Manager Small Domestic Appliances & Household Products di Unieuro S.p.A, azienda totally Made in Italy operante come catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici, prima per numero di negozi e per volume d’affari con una quota di mercato del 20%

New entry in casa Unieuro. Da questo mese, il manager Giuseppe Caponio è investito dell’incarico di Category Manager Small Domestic Appliances & Household Product dell’azienda, a diretto risporto del Chief Commercial Officer, Gabriele Gennai che, in passato, ha rivestito temporaneamente il ruolo. Da marzo, Caponio, ha dunque la responsabilità dell’intera categoria dei piccoli elettrodomestici e dei casalinghi, disponendo di tutte le leve di retail mix e del sostegno di un team di product manager per coordinare al meglio l’esperienza d’acquisto del cliente su tutti i canali di vendita online e offline.

Il manager, in seguito al conseguimento dei suoi studi ha inoltre ottenuto un Master in Retail Management & Marketing alla Fondazione Cuoa Business School precedentemente al suo avvio di carriera profondamente incentrato sul Category management. Entrato a far parte di Auchan Retail Italia, nel 2010, dove ha rivestito le mansioni di calibro crescente, fino a divenire responsabile della business unit Salumeria e Surgelati, è poi traslato in Mediamarket, incrementando quelle che sono le sue conoscenze specifiche nel segmento del grande e piccolo elettrodomestico, prima in qualità di Responsabile e poi, di direttore Acquisti.

Le categorie dei Ped (o Sda-Small Domestic appliances), di cui si occuperà il manager, rientrano nel grande reparto dei bianchi, secondo mercato per incidenza sui ricavi (27,3%) dopo l’area dei grey (49%) rappresentata da telefonini, tablet, computer, e tutti i prodotti indossabili. Il Bianco è cresciuto, sempre nel mondo Unieuro e a dati relativi ai primi mesi del 2020, del +2,8% vs un mondo brown che ha registrato +1,7%.