TIM, depositata da Cassa Depositi e Prestiti una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale

TIM (nella foto, l’a. d. Luigi Gubitosi) comunica che, in vista dell’Assemblea degli azionisti ordinari convocata per il giorno 31 marzo 2021 (unica convocazione), per deliberare – fra l’altro – sulla nomina del Collegio Sindacale della Società, è stata depositata in data odierna da Cassa depositi e prestiti S.p.A. la seguente lista di candidati:

Sezione Sindaci effettivi

Franco Luciano TUTINO nato a Siderno (RC) il 13 dicembre 1947 Ines GANDINI nata a Roma il 4 novembre 1968

Sezione Sindaci supplente

Stefano FIORINI nato a Genova il 15 luglio 1969 Maria SARDELLI nata a Potenza il 2 giugno 1965

Il candidato indicato per primo nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi viene proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

Nei prossimi giorni, le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dalla normativa applicabile saranno messe a disposizione secondo le modalità indicate nell’avviso di pubblicazione dell’Assemblea.