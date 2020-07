Intesa-Ubi: dopo proroga Opas Consob, Codacons diffida Ubi Banca a fornire informazioni corrette ad azionisti

Dopo la decisione della Consob di prorogare di due giorni la scadenza dell’Opas lanciata da Intesa SanPaolo, il Codacons (nella foto, il presidente Carlo Rienzi) – che sul caso aveva presentato proprio un esposto alla Commissione – diffida oggi Ubi Banca a fornire informazioni corrette, trasparenti e imparziali ai propri azionisti, allo scopo di garantire scelte consapevoli e autonome ai risparmiatori.

Nei giorni scorsi avevamo presentato una istanza alla Consob denunciando le informazioni fuorvianti fornite ai risparmiatori e in grado di alterarne le scelte economiche – spiega l’associazione – Anche la Commissione, nel concedere due giorni in più per concludere l’operazione, ha sottolineato la necessità per gli azionisti di Ubi Banca “di disporre di un’informativa completa e corretta per un adeguato periodo di tempo”.

Il Codacons con spirito di assoluta imparzialità chiede oggi a Ubi di spiegare in modo semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori perché non sarebbe conveniente aderire all’Opas aumentando il valore di mercato delle proprie azioni, e ricorda a tutti gli azionisti che alla pagina https://codacons.it/intesa-san-paolo-ubi-banca/ è stata pubblicata una guida che spiega in modo esaustivo tutti i dettagli dell’operazione. Uno staff di esperti è inoltre disponibile per info e assistenza al numero 89349955.