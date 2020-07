Amazon, carrello smart per pagare saltando le casse

Amazon sarebbe pronta a lanciare un carrello della spesa ‘smart’ che sarà testato in alcuni supermercati americani a marchio Amazon, non nei negozi Amazon Go: secondo il sito specializzato The Verge si chiama ‘Dash Cart’ ed è in grado di capire gli articoli appoggiati all’interno e, al termine del giro nel negozio, addebitarli direttamente sull’account Amazon del cliente. Così si salta la fila alle casse e ci si dirige verso l’uscita riservata agli utenti del servizio.



Il carrello ha un touch screen e telecamere, sensori di visione e di peso e di una bilancia in grado di determinare non solo il tipo di articolo, ma anche le quantità. ll Dash Cart sarà introdotto solo nel negozio di alimentari a marchio Amazon presente a Woodland Hills, quartiere di Los Angeles. Come specificato da The Verge, non si tratta di uno store Amazon Go, dotato di telecamere e sensori integrati negli scaffali per rilevare gli articoli prelevati dai clienti, ma di un vero e proprio supermercato, che insieme ai carrelli classici ha quelli normali.



ANSA