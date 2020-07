Xavier Llerena nuovo Senior Director di Freewheel

FreeWheel, società di video advertising del gruppo Comcast, ha scelto Xavier Llerena per il ruolo di Senior Director, DSP Partnerships.

Si occuperà di curare le relazioni con i clienti lato domanda, definire la strategia DSP e dirigere il gruppo DSP Partnerships di FreeWheel in tutta Europa.

Xavier arriva a FreeWheel da un’esperienza presso InMobi, dove ha ricoperto incarichi come Responsabile della pubblicità programmatica e Responsabile di strategia e operations per l’Europa.

Precedentemente ha lavorato nel gruppo di vendite per App Annie, dove si era occupato della gestione dell’ Inside Sales Team per EMEAR.