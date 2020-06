Fabrizio Ferragni e Luca Mazzà direttori per i nuovi canali in inglese e istituzionale della Rai

Fabrizio Ferragni, è stato nominato direttore del nuovo canale in inglese della Rai e Luca Mazzà del nuovo canale istituzionale del Servizio Pubblico.

Canali sono stati fondati con voto unanime dal Cda della Rai, per quanto riguarda le nomine si è espressa contro la consigliera dem Rita Borioni, mentre non ha partecipato al voto il consigliere Riccardo Laganà.

Gli ultimi incarichi che Luca Mazzà ha ricoperto sono stati direttore del Tg3 e di Radio Uno e del giornale radio, appena lasciato. Salini ha deciso di affidargli la novità del canale istituzionale.

Mazzà assume l’incarico che un tempo era stato designato per Ferragni, che aveva presentato un progetto inaccettabile per i costi.