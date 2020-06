(di Mauro della Porta Raffo) Lo sapete, nel linguaggio politico americano, è definito ‘Swing State’ uno Stato che in una elezione può risultare, a seconda dei momenti e dei candidati, sia ‘Blue’ (il colore dei democratici) che ‘Red’ (quello dei repubblicani).

Per larga parte, gli Stati non si collocano in tale categoria dato che molti si esprimono costantemente (salvo ‘valanghe’ alla Johnson 1964, alla Nixon 1972 o alla Reagan 1984) per lo stesso partito.

Guardando comunque alla storia, FiveThirtyEight – un serio istituto analitico nel campo elettorale – ha indicato quelli che definisce ‘Perennial Swing States’ che sono:

Colorado

Florida

Iowa

Michigan

Minnesota

Nevada

New Hampshire

North Carolina

Ohio

Pennsylvania

Virginia

Wisconsin.

(Va qui detto che meraviglia l’inclusione del Minnesota che praticamente sempre vota democratico).

Undici, pertanto, i ‘Perennial’ ai quali i partiti devono dare maggiore attenzione perché conquistandone nella maggior parte i Grandi Elettori si vince White House!