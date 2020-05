McCann Worldgroup Italy, Manuela Rossi head of social & content

Il team Live di MRM//McCann, l’unità diMcCann Worldgroup Italy che si occupa dei contenuti digital e social, ha reso noto l’ingresso di Manuela Rossi nel ruolo di head of social & content.

Rossi ha lavorato nel campo creativo nel settore del cinema e dell’intrattenimento televisivo, è entrata poi nel settore della comunicazione accrescendo le sue esperienze in We Are Social e Edelman.

“Negli ultimi due anni abbiamo costruito un’offerta social/content davvero straordinaria. L’arrivo di Manuela ci permette di fare un ulteriore salto di qualità in termini di innovazione e pensiero. Sono sicuro che insieme a Manuela sapremo ancor meglio essere per i nostri clienti un riferimento per interpretare con successo il mondo che cambia”. Ha dichiaratoDaniele Cobianchi, ceo di McCann Worldgroup Italy.

Manuela Rossi ha aggiunto: “Sono molto felice di entrare in McCann Worldgroup, di lavorare al fianco di grandi professionisti del mondo della creatività e dell’innovazione, su clienti locali e internazionali di grande livello. Sono entusiasta di far evolvere l’offerta dell’agenzia e non vedo di supportare il successo dei brand per i quali lavoriamo e lavoreremo”.