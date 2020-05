Samsung svela carta di debito

Si chiama ‘Samsung Money by SoFi’, arriverà in Usa in estate

Samsung sfida la Apple Card e svela un sistema di gestione dei pagamenti da smartphone chiamato Samsung Money. Si appoggia al Samsung Pay e sfrutta una carta di debito del circuito Mastercard, chiamata “Samsung Money by SoFi“. La carta sarà a disposizione dei possessori di smartphone Galaxy in Usa nel corso dell’estate. A differenza della Apple Card, quella di Samsung non è una carta di credito ma di debito.



“L’account è sicuro, senza costi e premia gli utenti per il risparmio, guadagnando un interesse maggiore rispetto alla media nazionale dei conti transazionali”, si legge in una nota dell’azienda coreana. Al pari della Apple Card, la carta di Samsung non ha sovrimpressi il numero, la data di scadenza e il Cvv, informazioni accessibili attraverso la app. Nella partita potrebbe presto entrare anche Google. Secondo le indiscrezioni trapelate il mese scorso, infatti, il colosso californiano starebbe sviluppando una sua carta di debito, sia ‘fisica’ che virtuale. Si appoggerebbe al sistema di pagamento ‘mobile’ Google Pay, e sarebbe utilizzabile per pagare sia nei negozi, sia online e via smartphone.





ANSA