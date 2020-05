RELAZIONE ANNUALE E CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’IVASS

La Relazione Annuale sull’attività svolta dall’IVASS nel 2019 e le Considerazioni del Presidente, Daniele Franco, saranno rese pubbliche il prossimo 18 giugno 2020 alle ore 10.30. Nel rispetto delle misure di protezione in atto per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19, un breve video-messaggio del Presidente sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto e sostituirà la consueta lettura delle Considerazioni in presenza degli ospiti.

Alla stessa ora, 10.30, sempre sul sito web, verranno pubblicate la Relazione Annuale e il testo integrale delle Considerazioni. I documenti e il video-messaggio saranno presentati agli organi di Stampa in un briefing che si svolgerà il 18 giugno alle ore 9.30 secondo modalità che saranno successivamente comunicate via email.