Vertiv, Paolo Gattagrisa vice president e chief financial officer per la regione Emea

Vertiv ha nominato Paolo Gattagrisa vice president e chief financial officer per Europa, Medio Oriente e Africa, l’azienda si occupa di fornire a livello globale di soluzioni per le infrastrutture critiche.

Riporterà a David Fallon, chief financial officer della società a livello globale e collaborerà con Giordano Albertazzi, presidente di Vertiv in Emea.

Gattagrisa sarà responsabile nella definizione delle strategie finanziarie nella regione, oltre alla contabilità e redazione dei bilanci, si occuperà della gestione e dell’esecuzione dei processi legati agli aspetti finanziari del business.

Gattagrisa ha lavorato per gruppi come Nissan, Fiat e Wind all’interno della divisione amministrativa e finanziaria. E’ entrato in Emerson nel 2002 con il ruolo di group credit manager.

Prima aveva raggiunto la nomina di responsabile finanziario della sede produttiva di Tognana, e nel 2011 di controller manager.

Inoltre Gattagrisa ha ricoperto il ruolo di finance business process outsourcing e recentemente ha sostenuto la funzione operations in qualità di Finance Business Partner a livello Emea.