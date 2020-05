Banco Bpm, chieste 100mila moratorie: 42mila prestiti garantiti

Banco Bpm, nella foto l’a.d. Giuseppe Castagna, ha già ricevuto e lavorato circa 100mila richieste relative a moratorie e sospensione rate e finanziamenti, oltre l’80% delle quali provenienti da imprese per un ammontare complessivo di capitale sospeso di circa 2 miliardi. L’istituto ha ricevuto anche 42mila richieste per i finanziamenti garantiti fino a 25mila euro introdotti dal decreto Liquidità e ne ha già erogati oltre 23mila pr un controvalore superiore ai 500 milioni. A renderlo noto la stessa banca in un comunicato, in cui spiega che “nell’ultima settimana si è registrata una notevole e progressiva accelerazione nella lavorazione e finalizzazione delle pratiche, con erogazioni medie giornaliere per circa 50 milioni”.