Invitalia: Antonio Troise premiato dalla Fondazione “Premio Ischia – Giuseppe Valentino”, per “Viaggio con Resto al Sud”

Un riconoscimento al “Viaggio con Resto al Sud” e a tutta la campagna promozionale realizzata nel corso del 2019 dall’Ufficio stampa e comunicazione di Invitalia.

La Fondazione “Premio Ischia – Giuseppe Valentino”, nata per volontà della famiglia Valentino, della Regione Campania e della Camera di Commercio di Napoli, ha conferito ad Antonio Troise, nella foto, Responsabile Ufficio stampa e comunicazione di Invitalia, il Premio Ischia “comunicatore dell’anno per l’economia”.

Si legge nella motivazione “per aver gestito la campagna di comunicazione “Resto al Sud”, realizzata attraverso un viaggio multimediale nelle regioni del Mezzogiorno ed una campagna social e web per diffondere gli incentivi previsti per i giovani che decidono di restare a lavorare nel Sud”.

Un riconoscimento implicito – dunque – a tutta la squadra che ha collaborato al progetto, mettendo in piedi un format inedito e fino a quel momento non sperimentato dalla nostra agenzia: un viaggio itinerante, raccontato in 8 video, attraverso 8 regioni, alla scoperta di altrettante storie di impresa, nate con gli incentivi Resto al Sud.

Il progetto è stato veicolato poi sul web e i social attraverso una campagna mirata di promozione che ha portato a circa 50.000 visualizzazioni e oltre 2,8 milioni di impression.