Il gruppo editoriale Cairo – RCS è il terzo media player digitale in Italia

Il gruppo editoriale Cairo – RCS, con un dato aggregato di oltre 36,5 milioni di utenti unici mese a marzo 2020, si posiziona quale terzo media player digitale in Italia, preceduto solo dalle grandi piattaforme OTT Google e Facebook. “Un risultato importante – è scritto in una nota – che riflette una buona progressione di tutte le properties digitali, da La Gazzetta dello Sport a tutti periodici del Gruppo, beneficiando, in particolare, del costante incremento di audience di Corriere della Sera e de La7. Una crescita esponenziale che, nel mese di marzo 2020, vede, in particolare, corriere.it confermarsi quale primo quotidiano italiano, con oltre 35 milioni di utenti unici con una active reach del 79%. La media giornaliera è superiore a 7,4 milioni”. In deciso incremento anche gli abbonati digitali di Corriere della Sera, che supera ampiamente i 300 mila (quasi raddoppiati rispetto a dicembre 2019). In edicola i dati di vendita ad aprile evidenziano una tenuta delle diffusioni, in linea rispetto allo stesso mese del 2019, nonostante il periodo di lockdown. Nel mese di marzo inoltre Corriere della Sera, per la prima volta, è primo quotidiano anche per quanto riguarda le copie digitali. “Siamo estremamente soddisfatti di questi risultati, che confermano la riconosciuta autorevolezza dei contenuti di Corriere della Sera, de La7 e di tutte le nostre testate giornalistiche, e il riconoscimento dei nostri lettori e telespettatori per il grande lavoro messo in campo dalle redazioni e da tutta l’azienda in questi mesi segnati dall’emergenza Covid-19.” – afferma Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication e RCS MediaGroup – “Uno sforzo comune per essere sempre accanto ai nostri lettori, supportandoli con un’imponente e accurata copertura informativa e con iniziative di lettura e di approfondimento, possibili anche grazie agli sforzi degli edicolanti e della distribuzione, che non si sono mai fermati.”