Retail Institute Italy, Alberto Miraglia direttore generale

Alberto Miraglia è stato nominato direttore generale di Retail Institute Italy, si occuperà a fianco del presidente Marco Zanardi e del consiglio direttivo, dello sviluppo e del rafforzamento delle zone di azione dell’organizzazione.

Un metodo che si basa sull’innovazione,contaminazione multidisciplinare e collaborazione aperta.

Miraglia nel suo nuovo incarico, si occuperà dello sviluppo dei principali progetti e iniziative pianificate per il 2020-21, che si fanno parte di una strategia che verte allo sviluppo del presidio internazionale, all’incremento delle attività di ricerca, al rafforzamento della formazione, alla creazione di sinergie con Università, centri di ricerca, associazioni di settore e startup hub.



Miraglia entra in azienda dopo aver consolidato la sua carriera di oltre 25 anni nel mondo del retail, come il gruppo Rinascente e Auchan, in cui ha ricoperto incarichi come direttore private label, direttore dell’offerta (category management) e direttore marketing.

Ha inoltre esperienze nel settore marketing comemarketing strategico, retail marketing, digital marketing e marca del distributore.

Dichiara Marco Zanardi dichiara: “Siamo molto lieti dell’ingresso di Alberto nel team. L’emergenza sanitaria ci ha posto di fronte ad una sfida ‘imponente’ e ci ha imposto di accelerare su diversi fronti, non ultimo quello dell’innovazione e del digitale, su cui anche noi stiamo puntando con maggiore intensità: abbiamo avviato percorsi di formazione live streaming, webinar, forum virtuali, talk e progetti di consulenza sistemica, marketing strategico ed operativo e comunicazione integrata; iniziative online volte ad incentivare ulteriormente il confronto e la condivisione tra i diversi interlocutori, strumenti essenziali per valutare i possibili scenari, prepararsi al cambiamento, alla gestione di nuove sfide, ripartire nelle prossime fasi”.