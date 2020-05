Aldo Moro, il 9 maggio videoconferenza per ricordare morte statista

Sabato 9 maggio, alle 11, nell’anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani a Roma, la figura dello statista verrà ricordata in una videoconferenza online sulla piattaforma Zoom: “Aldo Moro 42 anni dopo”. Con il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo, interverranno in diretta streaming da remoto il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso, il presidente dell’Associazione consiglieri regionali della Puglia Luigi Ferlicchia, l’on. Gero Grassi proponente e componente della commissione d’inchiesta Moro 2, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Andrea Martella e Anna M. Allegretta, dirigente scolastico del polo liceale Sylos-Fiore di Terlizzi. Moderatore del convegno virtuale sarà il giovane Luca Petruzzella, del liceo classico Da Vinci di Molfetta, vincitore nel 2019 (“la mia generazione prenda testimonianza da Aldo Moro”) della borsa di studio che premia ogni anno contributi sul pensiero e l’attività dell’uomo, del docente e del politico pugliese, promossa dal Consiglio regionale e dalle associazioni pugliese dei consiglieri e dei parlamentari. L’incontro verrà seguito in particolare dagli studenti delle scuole di tutta la Puglia. La videoconferenza verrà trasmessa in differita sulla pagina facebook del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno: https://www.facebook.com/lagazzettadelmezzogiorno.it/.