Torna la voglia di cinema, tra filmoni e cinepanettoni

(di Tiziano Rapanà) La quarantena mi ha fatto rivenire una voglia indomita di buttarmi nel mare magnum della cinefilia ritrovata. Tra letturine di saggi, recensioni varie e incursioni tra le schede e approfondimenti del mitico dizionario Stracult di Marco Giusti. Guardo tanti film, come non mi succedeva da tempo. Eh sì è proprio una cinefilia ritrovata che di certo non piacerà alla critica paludata che non sa ridere di certe bizzarrie, che non perderebbe un minuto della propria esistenza a guardare i mitologici film sui ninja della terribile accoppiata Joseph Lai e Godfrey Lo, quasi tutti interpretati da Richard Harrison. Probabilmente voi, come me, siete più indulgenti e più inclini allo scherzo, alla burla, e se fossi più ardito questi film ve li consiglierei pure (li trovate su Amazon Prime Video). Ma forse adesso non è il caso, probabilmente ve ne riparlerò un’altra volta. E non è che sia in vena di darvi dei suggerimenti, anche se l’altro giorno ho veduto un filmetto carino del sempre grande Mariano Laurenti. È un geniaccio della commedia sexy all’italiana, spero che il nome vi sia famigliare. Certamente è noto a Enrico Tamburini e Susanna Fontana, una simpatica coppia comica che racconta il grande cinema in tv. Su Iris narrano, da 5 anni, aneddoti gustosi sui film mitici degli anni ottanta e novanta. Il titolo è tutto un programma, Scuola di cult. Sono simpatici e competenti, li seguo assiduamente e suggerisco di utile le loro trasmissioni su Youtube. Hanno un canale Filmoni e Cinepanettoni, utile a capire e carpire la silhouette magica e fetente dei cinepanettoni e film cult del secolo passato. Ultimamente il duo ha intervistato personaggi celebri del cinema italiano: da Jerry Calà a Enzo Salvi. Stasera avrete la possibilità di vedere una nuova trasmissione condotta dal simpaticissimo duo: Enio Drovandi sarà il super ospite della puntata. Per me sarà l’occasione di rivedere un caposaldo della tv anni ottanta, il mitico barista Totip dei Ragazzi della Terza C. Il programma andrà in onda anche su canale Facebook del duo.

P. S. Ho scordato di dirvi il titolo del film di Mariano Laurenti, si chiama La settimana al mare ed è il primo episodio della trilogia vacanziera con Cannavale e Bombolo

