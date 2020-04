Nokia, Giuseppina Di Foggia nuova country senior officer

Giuseppina Di Foggia è stata nominata country senior officer per l’Italia e Malta di Nokia, con effetto immediato.

In questo nuovo incarico, Di Foggia avrà la responsabilità dello sviluppo del business, delle operazioni con i clienti e dell’esecuzione della strategia e di rappresentare Nokia con i i clienti, organizzazioni di settore, agenzie governative, enti regolatori e istituzioni. La sua sede sarà in Italia dove avrà l’incarico di amministratore delegato e vice presidente.

Di Foggia ha un’esperienza ventennale nel settore Ict, accumulata in diversi paesi e con diversi incarichi di ricerca e sviluppo, vendita, gestione operativa e strategica.

E’ laureata in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Telecomunicazioni presso l’Università La Sapienza di Roma e ha un master in Professional Project Management presso lo Stevens Institute of Technology negli Stati Uniti.

Jan van Tetering, senior vice president di Nokia Europe, ha commentato:

“Sono molto lieto della nomina di Giuseppina. La sua vasta esperienza in Italia e non solo, ricoprendo vari ruoli tecnici e commerciali in Nokia, le hanno permesso di sviluppare una profonda conoscenza del mercato. Insieme alle sue capacità manageriali, questo contribuirà a rafforzare la nostra posizione in Italia, che continua ad essere un mercato importante e un polo di innovazione chiave per Nokia”. Nokia vanta un centro di ricerca e sviluppo nel Paese, focalizzato sulle tecnologie ottiche, sui ponti radio e Analytics, e utilizza una fabbrica a Trieste, che produce apparecchiature ottiche per il mercato globale.

“Il mio obiettivo è quello di fornire la tecnologia e l’innovazione di Nokia per affrontare queste sfide e supportare i nostri clienti nell’offerta di tecnologie e servizi digitali quali la connettività ultrabroadband, 5G, IoT, cloud, sicurezza, Artificial Intelligence” ha dichiarato Giuseppina Di Foggia.