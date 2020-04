Venchi, Andrea Guerra nuovo socio

Andrea Guerra è il nuovo socio in Venchi, ex ceo di Luxottica ed ex presidente esecutivo di Eataly, oggi ceo della divisione hospitality di Lvmh.

La notizia è stata anticipata dal quotidiano Repubblica.

Venchi ha archiviato il 2019 con circa 100 milioni di ricavi, compare un progetto di ricapitalizzazione per 8 milioni di euro.

L’agenzia stessa ha previsto un calo del 35% nei ricavi per l’anno corrente e si starebbe operando in nuove trattative a partire proprio dall’ Oriente.