Cao (Saipem): opportunità per 1 miliardo in Europa nell’eolico

“Vediamo molte opportunità” nel settore eolico, comparto nel quale “c’è circa un miliardo di opportunità sul mercato in Europa e che ricadono nel campo di interesse di Saipem”. Lo ha detto l’amministratore delegato della società, Stefano Cao, durante una conferenza stampa telefonica. “Ci sono parecchie opportunità, alcune vicine anche a diventare contratti, ma non è solo l’Europa il nostro obiettivo: c’è già un progetto a Taiwan, ma altri nel Far-Est e altri in Medio Oriente”, ha aggiunto Cao precisando che “nessuno di questi deal è la soluzione del futuro”, però “la combinazione e la loro diversificazione aiutano sempre più a spostare Saipem da una compagnia oil service a un operatore nel campo dell’energia capace di proporre soluzioni innovative”.