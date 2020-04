IL MONDO DEL MARKETING

Expert Italia torna con un nuovo spot che celebra i suoi valori

Il commercial “Questi siamo noi” mostra immagini reali girate dagli esperti dell’insegna, ed è attualmente in onda sulle maggiori reti tv nazionali.

Pianifica Wavemaker

Expert Italia racconta i valori della sua insegna nel nuovo spot “Questi siamo noi”, in onda dal 18 aprile su tutte le maggiori reti tv nazionali.

Il momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non è facile, nemmeno per le insegne di elettronica. Ma nello spot Expert mostra come la situazione abbia portato a un nuovo modo di gestire il lavoro e il rapporto coi clienti, che non sacrifica però il rispetto della salute e il senso di vicinanza coi consumatori.

“Nei giorni scorsi, utilizzando la videoconferenza per favorire il contatto e gli scambi di esperienze nella gestione di questa storica emergenza tra tutti i nostri soci ed affiliati, sono emersi, con assoluta naturalezza, tutti i grandi valori caratteristici del nostro Gruppo”, spiega Roberto Omati, Direttore Generale di Expert Italia, in una lettera ai partner.

Valori come “tenacia e capacità di adattamento”, ma anche “solidarietà e vicinanza nei confronti di coloro che, più di altri, operano nelle aree più colpite”, oltre che “sensibilità ed accuratezza nelle decisioni assunte per la tutela” dei collaboratori e delle loro famiglie.

Proprio la combinazione “tra questa constatazione ed una brillante idea di realizzazione” ha portato “alla decisione di rilanciare la conoscenza della nostra identità al grande pubblico. Con tempismo, realismo ed un grande lavoro di squadra, è nato il nuovo spot per la TV: …questi siamo noi!”.

Lo spot, condiviso da Expert sui suoi canali social, mostra immagini reali girate dagli esperti dell’insegna. È attualmente in onda in tv su Rai1, Rai2 e su tutti i canali Mediaset.

Il planning della campagna è a cura di Wavemaker.